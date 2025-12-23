A Honda Racing emplacou mais dois pilotos entre os cinco mais rápidos do SuperBike Brasil. João Carneiro e Guilherme Brito fecharam o campeonato na terceira e quarta posições da tabela, respectivamente.

Festa para a equipe Honda Racing de motovelocidade no encerramento da temporada 2025. Eric Granado confirmou o hexacampeonato da categoria SuperBike Pro, na etapa final do SuperBike Brasil, em Londrina (PR). Com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, domingo (21), a conquista representou o 12° título da marca japonesa na classe principal da competição.

Granado começou o domingo com um susto, ao sofrer uma queda no treino de aquecimento – felizmente sem consequências físicas, mas que exigiu um intenso trabalho de recuperação da motocicleta. Depois de uma largada movimentada, com disputa pela liderança nas primeiras curvas, assumiu de forma definitiva a ponta para não perdê-la ao longo das 17 voltas. Após a bandeirada veio a comemoração, iniciada na pista. De quebra, ele ainda faturou o título do SuperBike Series, competição paralela disputada a partir da terceira etapa do ano.

Declarações de Eric Granado

“Foi um dia de muita tensão, mas no final deu tudo certo. Só posso agradecer a minha equipe, cometi um erro pela manhã no warm up, sofri uma queda, a moto ficou bastante danificada, mas eles conseguiram reconstruí-la. Fizemos os últimos ajustes já no grid, a moto estava perfeita. Fiz uma boa largada, sabia que o início seria muito difícil, os dois irmãos Kawakami tentariam me passar o quanto antes e assim foi. Tentei me defender da melhor forma e assumi a liderança. Sabia que tinha um ritmo um pouco melhor e, se conseguisse abrir uma vantagem, poderia pilotar mais solto”, resumiu.