Em Guaporé, Fórmula Truck terá disputa acirrada pela liderança 

Brasil - A Fórmula Truck chega a Guaporé, no Rio Grande do Sul, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A prova, com corridas nas categorias GT Truck, F-Truck e Troféu Speed, será disputada domingo (13), no Autódromo Nelson Barro.

Guaporé

A expectativa para a etapa de Guaporé é uma disputa acirrada pela liderança da categoria F-Truck, que reúne caminhões com motores a bomba injetora. Apenas 25 pontos separam o líder, o paraguaio Geovani Tavares, do paranaense Carlos “Duda” Conci. Tavares tem 225 e Duda 200. Em Guaporé estarão em disputa 125 pontos, 115 pela vitória, cinco pela pole position e cinco pela melhor volta da corrida.

Duda Conci, de Cafelândia, quer assumir a liderança da categoria F-Truck em Guaporé – Foto: Tiago Soares/Divulgação

O equilíbrio se estende para as demais posições na classificação do campeonato, O gaúcho Diego Collet, de Casca, ocupa a terceira colocação, com 185 pontos. Fábio Claudino, de Mandirituba-PR, é o quarto colocado 180, Sérgio Chulik, de Curitiba-PR, aparece em quinto, com 165; ao passo que o tricampeão Márcio Rampon, também de Curitiba, ocupa a sexta colocação, também somando 165 pontos.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da categoria.

Classificação da categoria F-Truck no Interestadual

1º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, com 225 pontos

2º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 200

3º) Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz, 185

4º) Fábio Claudino (Mandirituba-PR), Scania, 180

5º) Sérgio Chulik (Curitiba-PR), Volkswagen, 165

6º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 165

7º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 155

8º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 130

9º) Paulo César Secco (Erechim-/RS), Scania, 130

10º) Júnior Brito (Curitiba-PR), Scania, 130

11º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 115

12º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, 95

13º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, 95