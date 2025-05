Em Cascavel, quatro paranaenses estarão ‘em casa’ na 2ª etapa da Stock

Cascavel e Paraná - A Stock Car Pro Series acelera neste sábado e domingo para a 2ª etapa da temporada 2025 cercada de expectativa. O tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, será o palco do encontro da mais rápida geração de carros da categoria com o traçado mais veloz do calendário. A jornada no Oeste do Paraná será a segunda da nova era SUV, inaugurada oficialmente no começo do mês em Interlagos, onde já se mostrou muito mais rápida que a última versão dos modelos Sedans.

Quatro paranaenses estarão em Casa. São Eles Ricardo Zonta, 12º na abertura da temporada; Zezinho Muggiati, 18º; Gabriel Casagrande e Júlio Campos, que abandonaram em Interlagos.

Circuito com a maior velocidade média de toda a temporada, Cascavel tem como grande atração a famosa Curva do Bacião, desafiadora por conta das suas características únicas: trecho de alta velocidade e raio longo, com início do percurso em descida e término em subida, onde as velocidades ultrapassam com folga os 200 km/h. Para muitos, ela é comparável com a mundialmente conhecida Eau Rouge, em Spa-Francorchamps (Bélgica), considerada a curva mais radical da Fórmula 1.

Antes de acelerar seu novo Mitsubishi Eclipse Cross da Eurofarma RC, Felipe Fraga, vencedor da abertura da temporada em Interlagos, rasgou elogios ao traçado cascavelense. “Pra falar a verdade, acho a Curva do Bacião bem mais legal que a Eau Rouge. É fantástica, incrível. Para mim, é a pista mais legal do Brasil”, afirmou o pole e vencedor no último quatro de maio, em Interlagos, e primeiro líder da temporada.

Programação na sexta-feira – 23 de maio

09h00 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

09h40 – BRB Stock Car Pro Series – Shakedown

11h40 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

12h20 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

14h00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

15h00 – BRB Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

16h15 – Turismo Nacional – Classificação Endurance

Programação de sábado – 24 de maio

08h30 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

10h00 – Turismo Nacional – Corrida Endurance (3 horas + 1 volta)

13h15 – Visitação aos Boxes

15h10 – BRB Stock Car – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

16h10 – Turismo Nacional – Classificação Sprint

Programação de domingo – 25 de maio