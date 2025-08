Em Cascavel, Endurance Brasil chega à metade da temporada

Cascavel e Paraná - O Autódromo Internacional Zilmar Beux sedia sábado a 4ª etapa, o que marca a metade da temporada 2025. A prova, com 3h20 de duração e que ocorre a partir das 12h30, marcará a reunião do show dos carros mais rápidos do país com a pista mais veloz do Brasil – o que ficou evidenciado na última visita da categoria ao oeste paranaense, quando as máquinas superaram a barreira dos 200km/h em velocidade média.

A última passagem do Endurance por Cascavel ocorreu em outubro de 2023, para a disputa da tradicional Cascavel de Ouro. A prova foi vencida pelo protótipo AJR de Ricardo Rodrigues, Leandro Romera e Pietro Rimbano, com vantagem de apenas 116 milésimos sobre a Ligier de Xandinho Negrão e Marcos Gomes.

Programação do Endurance Brasil em Cascavel

Quinta-feira – 7 de agosto

13h30 às 18h00 – Treino Livre Endurance Brasil

Sexta-feira – 8 de agosto

09h00 às 09h45 – Treino livre oficial 1 – Categorias GT3 e GT4

09h55 às 10h40 – Treino livre oficial 1 – Categorias P1

10h50 às 11h35 – Treino livre oficial 2 – Categorias GT3 e GT4

13h00 às 13h45 – Treino livre oficial 2 – Categorias P1