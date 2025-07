Em boa fase, Firás Fahs disputa a Copa Brasil de Kart em Aracaju

Vivendo uma boa fase em sua carreira, o paranaense Firás Fahs participa a partir desta quarta-feira (23) da 26ª edição da Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Émerson Fittipaldi, em Aracaju, Sergipe. O piloto de Foz do Iguaçu irá disputar a categoria OK-N, medindo força com os melhores kartistas do País. A primeira fase da competição vai até domingo, quando serão conhecidos os campeões.

Firás Fahs destaca que a expectativa para a Copa Brasil em Aracaju é muito boa. “Será a primeira vez que vou competir em Aracaju, mas nos treinos que realizamos aqui na última semana foram muito bons. O equipamento está competitivo e o entrosamento com a equipe Bravar é excelente. Estou confiante e vou me dedicar para colocar o kart paranaense no lugar mais alto do pódio”, acentua Firas Fahs.