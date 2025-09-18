Eduardo Ferrari lamenta acidente que lhe tirou título no Paranaense

Cascavel e Paraná - O toledano Eduardo Ferrari foi um dos destaques do Campeonato Paranaense de Kart, disputado de 4ª 6 deste mês, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Campeão da categoria F-4 Super Sênior no Metropolitano de Cascavel, ele era favorito ao título no Paranaense e esteve entre os mais rápidos em todos os dias da competição.
No entanto, na final foi atropelado por outro concorrente e teve que abandonar a prova a 10 voltas do fim. Com isso perdeu a chance de conquistar o título e terminou a 61ª edição do Paranaense na sétima colocação. “Fui literalmente atropelado. Foi uma pena porque o equipamento estava competitivo e dava para conquistar o título”, acentua Eduardo, que defendeu as cores da equipe Casas Brasil no Metropolitano de Cascavel e no Campeonato Paranaense.
Outros toledanos
Toledo também foi representada no Paranaense pelos irmãos Cavalcante.
Bernardo conquistou o terceiro lugar na categoria F-4 Júnior, Caetano foi sexto na Cadete e Augusto obteve a sétima colocação na categoria Mirim.