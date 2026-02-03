O Autódromo de Interlagos viveu um domingo intenso com a vitória de Edu de Paula na estreia da temporada 2026 do Campeonato MBR - Foto: Divulgação
São Paulo - Interlagos viveu um domingo diferente. Mais longo, mais intenso, mais estratégico. Na abertura da temporada 2026 do Campeonato MBR – Marcas Brasil Racing, Edu de Paula venceu o primeiro Endurance da história da categoria, a bordo do VW Polo #222 da Duraline Racing, após duas horas de corrida marcadas por estratégia, resistência física e leitura precisa de Safety Car no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

