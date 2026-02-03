São Paulo - Interlagos viveu um domingo diferente. Mais longo, mais intenso, mais estratégico. Na abertura da temporada 2026 do Campeonato MBR – Marcas Brasil Racing, Edu de Paula venceu o primeiro Endurance da história da categoria, a bordo do VW Polo #222 da Duraline Racing, após duas horas de corrida marcadas por estratégia, resistência física e leitura precisa de Safety Car no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
São Paulo - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense neste ano. A etapa de abertura será disputada no próximo sábado (7), no o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O certame será em três etapas e as duas próximas serão nos dias 28 […]
São Paulo - Depois de passar pelo Brasil e México, o Campeonato Mundial de Fórmula E disputa neste sábado a 3ª etapa da temporada competindo pela primeira vez no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos – encerrando a fase das Américas da competição. A prova contará com a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi, […]
São Paulo - Bicampeão da categoria GT Truck (20024/2025), o gaúcho Rafasel Fleck começa a temporada 2026 mostrando que não está para brincadeira e logo no primeiro dia de atividades da programação da etapa de abertura da temporada já deixa claro que é um dos favoritos ao título deste ano. A etapa de abertura da […]
São Paulo - Os paranaenses dominaram a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) nesta sexta-feira, primeiro dia de treinos para a etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, que será disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os paranaenses ocuparam as duas primeiras posições. Márcio Rampon, de Curitiba, foi o mais […]
São Paulo - Vice-campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) no ano passado e em 2023 e terceiro colocado em 2024, o paranaense Carlos “Duda” Conci inicia neste fim de semana a que considera mais importante temporada sua na Fórmula Truck. Domingo ele disputada a etapa de abertura do campeonato de 2026, no Autódromo […]
São Paulo - Os caminhões vão à pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (30), para o primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck, a ser disputada domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito da Capital Paulista abre a temporada da categoria mais popular do Brasil, que terminará […]