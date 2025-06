Edivan só pensa em concluir a prova de Campo Grande

BANDEIRADA

Acidente estraga o bom fim de semana de Lutianne Soares no Turismo Nacional

O desafio do cearense Lutianne Soares na fase sul do Turismo Nacional foi estragado por um acidente na corrida 5 da 3ª etapa do Turismo Nacional, domingo, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O fim de semana começou com alta performance de Luti no sábado, quando ele largou […]