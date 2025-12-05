Cascavel e Paraná - O cascavelense Edivan Monteiro disputa a última etapa da temporada da Fórmula Truck neste domingo (7), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O piloto da equipe Cascavel Diesel quer estar no pódio em casa, mirando o Top 10 da classificação final do campeonato na categoria GT Truck (motores eletrônicos).

Edivan Monteiro Busca Pódio em Casa na Fórmula Truck

Edivan está na 11ª colocação na classificação do campeonato, com 425 pontos, enquanto que o líder Rafael Fleck tem 730. Se terminar entre os seis primeiros, Edivan Monteiro estará entre os 10 mais bem colocados no campeonato. “Corrida em casa sempre tem um pouco de pressão. Mas estamos focados em fazer uma boa corrida para terminarmos bem a temporada”, frisa Edivan Monteiro, que pilotará o Mercedes-Benz 970.