O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, disputa a 8ª etapa da Fórmula Truck, domingo, em Guaporé, pensando em pontuar. Seu objetivo é finalizar a temporada no Top 10 da categoria Gt Truck (motores eletrônicos).
Edivan está em 13º na classificação do campeonato, com 340 pontos. Ele destaca que pontuando em Guaporé em Cascavel, no enceramento da temporada, terminará o ano entre os 10 mais bem classificados. Para Guaporé ele fez uma revisão completa depois da etapa de Santa Cruz. “Fizemos uma revisão completa no Mercedes-Benz e assim esperamos fazer uma boa corrida, marcando o maior número possível de pontos”, frisa Monteiro.