Edivan informa que renovou o contrato de patrocínio com a Chal Diesek, Soberano e Auto Mecânica Rei. Com isso ele terá suporte para brigar pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) nesta temporada. No ano passado ele terminou o campeonato em11º no Campeonato Interestadual e em oitavo no Campeonato Mercosul. “É gratificante para um piloto renovar as parcerias com seus patrocinadores. Será uma honra continuar defendendo as cores da Schal Diesel, Soberano e Auto Mecânica Rei em mais uma temporada”, enfática Edivan Monteiro.