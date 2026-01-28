Cascavel e Paraná - O cascavelense Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, viaja amanhã (quinta-feira) para São Paulo com boas notícias para a etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck. Ele anuncia a renovação de contrato de patrocínio de três parceiros.
Edivan informa que renovou o contrato de patrocínio com a Chal Diesek, Soberano e Auto Mecânica Rei. Com isso ele terá suporte para brigar pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) nesta temporada. No ano passado ele terminou o campeonato em11º no Campeonato Interestadual e em oitavo no Campeonato Mercosul. “É gratificante para um piloto renovar as parcerias com seus patrocinadores. Será uma honra continuar defendendo as cores da Schal Diesel, Soberano e Auto Mecânica Rei em mais uma temporada”, enfática Edivan Monteiro.