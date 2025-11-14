Rio Grande do Sul - O cascavelense Edivan Monteiro atingiu seu primeiro objetivo na fase final da Fórmula Truck . O piloto da equipe Cascavel Diesel pontou na 8ª etapa da temporada, disputada no último domingo (9), em Guaporé , no Rio Grande do Sul. E foi melhor ainda, marcou pontos e foi ao pódio com a sexta colocação na categoria GT Truck (motores eletrônicos).

Próximos passos e objetivos

Pontuando em Guaporé, Edivan Monteiro passa a ocupar a 11ª colocação na classificação do campeonato, com 425 pontos. Assim, pontuando em Cascavel, no encerramento da emproada, no dia 7 de dezembro, ele finalizará a temporada no Top 10. “Alcançamos o objetivo em Guaporé. Agora vamos focar na etapa de Cascavel para marcar o máximo de pontos possíveis para ficar no Top 10 tanto no Campeonato Interestadual, quanto na Copa Mercosul”, finaliza Edivan.