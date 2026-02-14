O primeiro teste de pré-temporada no Bahrein foi concluído nesta sexta-feira (13), com uma dobradinha da Mercedes no topo da tabela de tempos. Kimi Antonelli registrou a volta mais rápida em 1m33s669, superando o companheiro de equipe George Russell por 0s249. Logo atrás, Lewis Hamilton, da Ferrari, marcou 1m34s209. Os três pilotos, utilizando o composto C3, não foram apenas os mais rápidos do dia, mas também registraram os melhores tempos gerais ao longo dos três dias em Sakhir, no Bahrein.

Considerando 24 horas completas de atividade em pista, de quarta a sexta-feira, Antonelli e Russell foram os únicos pilotos a quebrar a barreira de 1m34s. Oscar Piastri (McLaren), que terminou o dia em quarto, estabeleceu os melhores tempos com os dois compostos mais duros, marcando 1m36s234 com o C2 e 1m36s899 com o C1. No entanto, as melhores marcas seguem pertencendo a Lando Norris (McLaren) no C2 (1m34s669) e a Max Verstappen (Red Bull) no C1 (1m35s631).