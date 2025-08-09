Dupla Carlesso/Morgado larga na frente no Endurance em Cascavel

Cascavel e Paraná - Sarin Carlesso e Matheus Morgatto terão a honra de comandar o grid na prova no encontro dos carros com a pista mais rápida do Brasil. Neste sábado (9), o AJR #128 da dupla vai largar na pole position do retorno do Endurance Brasil ao Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O duo da JLM Racing teve a média de suas melhores voltas, na classificação desta sexta-feira (8), com o tempo de 56s125, com média horária de 196,15 km/h. A volta mais rápida do classificatório, com Morgatto, teve média de 197,97 km/h.
A primeira fila será toda de protótipos nacionais: depois de muitos problemas nos treinos livres, os líderes do campeonato, Fernando Ohashi e Emílio Padron (melhor Legend do grid), reagiram na classificação e puseram o Sigma P1 G5 da Tech Force Racing no segundo lugar, com 56s701. E na prova do fim de semana do Dia dos Pais, a melhor Ligier foi de um time de pai e filho: Lucas e Victor Foresti, que ao lado de Rafa Martins, conquistaram a terceira colocação no grid de largada, com tempo médio de 56s785, apenas 84 milésimos atrás do segundo colocado.
Pela GT3, o Mercedes AMG GT3 da Scuderia Chiarelli, com Enzo Elias e outro clã, Márcio e André Rosário, conquistou a posição de honra, com 59 segundos e 861 milésimos. Eles serão seguidos pelo Porsche 911 GT3 R da Stuttgart Motorsport, com Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Müller, que busca manter a incrível marca de 100% de aproveitamento no campeonato, após triunfos nas três primeiras provas do ano.
Já na GT4, a Stuttgart vai sair na frente também: atuais campeões e líderes da classificação, Jacques Quartiero e Alan Hellmeister vão comandar o pelotão com seu Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport RS, com tempo médio de 1 minuto, 5 segundos e 924 milésimos. A surpresa foi a BMW M4 GT4 da Eurobike Motorsport: o carro preparado pela equipe MC Tubarão, com Kim Camelo e o clã Enzo e Henry Visconde, superou três Porsches e vai largar na segunda posição da classe, com tempo médio de 1m06s280.
David Muffato
O cascavelense David Muffato e seu parceiro Pedro Queirolo vão largar em 16º, sem tempo. Pedro bateu o AJR/TMG no segundo treino e não houve tempo hábil para a equipe recuperar o bólido. “Para a corrida parece que tudo estará bem. Esperamos fazer uma boa corrida”, acentua David Muffato.
A etapa de Cascavel do Endurance Brasil, neste sábado, terá 3h20 de duração, com transmissão ao vivo pelo canal oficial de YouTube da categoria, canal FastTV do Acelerados e pela CATVE para toda a região do oeste paranaense.
Grid de Largada e Programação
Grid de largada para a 4ª etapa do Endurance Brasil
1º) Sarin Carlesso/Matheus Morgatto (#128 AJR/JLM Racing – P1) – 56s125
2º) Emilio Padron*/Fernando Ohashi (#11 Sigma P1/Tech Force – P1) – 56s701
3º) Lucas Foresti/Victor Foresti/Rafa Martins (#42 Ligier JS P320/Foresti Sports – P1) – 56s786
4º) Gaetano di Mauro/Guilherme Bottura/Arthur Pavie (#117 Ligier JS P320/BTZ Motorsport – P1) – 56s897
5º) Fernando Gorayeb/Adriano Buzaid (#88 Ligier JS P320/Foresti Sports – P1) – 58s017
6º) Henrique Assunção*/Christian Rocha (#75 AJR/FTR Motorsport – P1) – 58s916
7º) Enzo Elias/André Rosário/Miguel Rosário (#8 Mercedes AMG GT3/Scuderia Chiarelli – GT3) – 59s861
8º) Marcel Visconde*/Ricardo Maurício/Marçal Müller (#55 Porsche 911 GT3 R/Stuttgart Motorsport) – 1m00s431
9º) André Moraes Jr./Daniel Lancaster/Flávio Abrunhoza* (#22 Ligier JS P320/GForce Autosport – P1) – 1m00s628
10º) Jacques Quartiero/Alan Hellmeister (#21 Porsche 718 Cayman GT4/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1m05s924
11º) Henry Visconde/Enzo Visconde/Kim Camelo (#64 BMW M4 GT4/Eurobike Motorsport-MC Tubarão – GT4) – 1m06s280
12º) Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa/Luiz Landi (#44 Porsche 718 Cayman GT4/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1m06s436
13º) Marcelo Figueiredo/Márcio Kumruian/Rogério Rodrigues (#982 Porsche 718 Cayman GT4/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1m07s345
14º) Ramon Alcaraz*/Márcio Mauro* (#718 Porsche 718 Cayman GT4/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1m09s735
Participantes sem tempo
Sem tempo:
15º) Marco Pisani/Gustavo Kiryla/Renan Guerra (#31 Ligier JS P320/GForce Autosport – P1)
16º) David Muffato/Pedro Queirolo (#35 AJR/TMG Racing – P1)
17º) Fernando Poeta*/Cláudio Ricci/Cole Loftsgaard/Andersom Toso (#88 Ligier JS P320/FTR Motorsport – P1)
Cronograma do evento
Programação do Endurance em Cascavel
09h00 às 09h20 – Warmup
10h30 às 11h30 – Visitação e Horário Promocional
12h30 – Largada – Duração 3h20 de prova
16h00 – cerimônia de pódio