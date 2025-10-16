Rio Grande do Sul - A Fórmula Truck retorna a Guaporé, no Rio Grande do Sul, para a disputa da 8ª e penúltima etapa da temporada. A prova será disputada no dia 9 de novembro, no Autódromo Nelson Luiz Barro, e será marcada pelo duelo entre o gaúcho Rafael Fleck e o catarinense Túlio Bendo pela liderança da categoria GT Truck (motores eletrônicos).
Guaporé sediou a 3ª etapa no dia 13 de abril, quando Rafael Fleck conquistou sua primeira vitória da temporada. Depois ele ganhou em Campo Grande (MS) e Londrina (PR) e lidera a classificação do campeonato, com 595 pontos, 15 a mais do que Túlio Bendo, que foi o vencedor das etapas de São Paulo e Rivera, no Uruguai.
A briga pela liderança pega fogo e sete pilotos têm possibilidades de sair de Guaporé na primeira colocação do campeonato. O paulista Alex de Andrade Ribeira é o terceiro colocado, com 560 pontos, seguido de João Batista M. dos Santos Filho (PR), com 550 pontos; Everton Fontanella (SC), 520; Douglas Collet (RS), 515; e Douglas Torres (PR), com 501 pontos, que fecham as sete primeiras posições do campeonato e o grupo dos que podem chegar à liderança.
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.
Classificação da categoria GT Truck no Interestadual após sete etapas
1º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, com 595 pontos
2º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 580
3º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 560
4º) João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 550
5º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 520
6º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 515
7º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Iveco, 501
8º) Robson Luiz Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen, 465
9º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), 413
10º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Mercedes-Benz, 395
11º) Leandro Reis (Goiânia-GO), Scania, 384
12º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 360
13º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 340
14º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 330
Adriano Rocha (Araucária-PR), Scania, 330
16º) Alysson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 294
17º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), 286
18º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 250
19º) Ricardo Alcides Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, 238
20º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), DAF, 225
21º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 212
22º) Leonardo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), Volvo, 189
23º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 171
24º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 163
25º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 154
26º) Roberto Luiz Ançay Filho (Mandirituba-PR), Volvo, 140
27º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo-PR), Scania,119
28º) Alexandre Navarro (São Paulo-SP), Mercedes-Benz,115
29º) Wagner Gomes (Curitiba-PR), Scania, 105
30º) Jair Moura (Cachoeirinha-RS), Ford Cargo,100
31º) Lisarb Bonato (Canoas-RS), Volvo, 90
32º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, 83
33º) Clayton Lopes (Santa Cruz do Sul-RS), Mercedes-Benz, 80
34º) Lazaro Donizete Domiciano (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 60
35º) Victor Ficagna (Toledo-PR), Volvo, 60
Valdinei Vieira “Baté” dos Santos (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 60
37º) Thiago Marco Araújo (Sorocaba-SP), Mercedes-Benz, 55
38º) Geraldo Alves de Lima (Santos-SP), Volkswagen, 40
Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volvo, com 20 pontos