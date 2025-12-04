Cascavel - Terceiro colocado na classificação do campeonato da categoria F-Truck (motores com bomba injetora), com 795 pontos e único piloto da região Oeste do Paraná, Carlos “Duda” Conci só pensa em fazer uma boa corrida domingo, quando será disputada a 9ª e última etapa da Fórmula Truck, no Autódromo de Cascavel. Apoiado por um grande número de torcedores de Cafelândia, Duda tem como adversário na luta pelo título o gaúcho Diego Collet, líder, com 885 pontos; e o curitibano Márcio Rampon, vice-líder, com 810 pontos e que busca o tetracampeonato.

Duda frisa que seu único pensamento é fazer uma b ao corrida, buscar a vitória de deixar por conta de Deus. “Para ser campeão, preciso que tudo esteja certinho comigo e que alguma coisa seja errada com os adversário. Vou à pista para vencer e esperar para ser que poderei comemora o título de campeão, vice ou terceiro colocado. Fizemos tudo o que foi possível nesta temporada, mas nosso Ford Cargo já está no limite técnico. Para a próximo temporada precisaremos pensar em algo diferente”, acentua Duda.