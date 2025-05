Duda Conci se mantém na liderança da Fórmula Truck

Cascavel e Paraná - A prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 4ª etapa da Fórmula Truck , disputada domingo (18), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi cheia de emoções. A primeira foi o pole position Márcio Rampon perder a liderança para o gaúcho Diego Collet e para o paranaense Duda Conci na largada. Depois por um lance na sétima volta, envolvendo Collet que liderava a prova e Rampon. Collet deu uma escapada da pista depois da Curva Seis e ao retornar a pista atingiu Rampon, que tentava efetuar a ultrapassam. Collet conseguir retornar à pista à frente e permaneceu em primeiro até a prova ser encerrada com bandeira vermelha, faltando quatro minutos para o fim da corrida. Após a prova, os comissários desportivos puniram Diego Collet em seis segundos e assim a vitória foi para Márcio Rampon.

Classificação e Próxima Etapa

Na classificação extraoficial, com o terceiro lugar em Cascavel Duda Conci se mantém na liderança, agora somando 440 pontos. Diego Collet passa a ser o vice-líder, com 405; Márcio Rampon é o terceiro, com 390; e Geovani Tavares caiu de segundo para quarto no campeonato, com 380 pontos.

A 5ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 15 de junho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Realização

