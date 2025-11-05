Representando a cidade de Cafelândia, o paranaense Duda Conci quer uma nova vitória na Fórmula Truck em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Domingo (9), ele disputa a 8ª e penúltima etapa da temporada com a expectativa de repetir o desempenho da 3ª etapa, disputada em abril no circuito gaúcho, quando largou na pole position e liderou de ponta a ponta.
Expectativas para a etapa de Guaporé
Duda é o terceiro colocado na categoria F-Truck (motores com bomba injetora), com 685 pontos, tendo a sua frente o vice-líder Márcio Rampon com 710 e o líder Diego Collet, com 750. Duda diz que com lima vitória pode assumir a liderança em Guaporé, mas para isso precisa torcer para que Collet não esteja entre os seis primeiros e Rampon entre os quatro. “As chances existem não são remotas. Por isso o importante o ganhar e trazer a decisão para Cascavel em melhores condições na tabela de classificação. O caminhão está bom e vamos fazer o melhor possível”, acentua Duda.