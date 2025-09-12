Rio Grande do Sul - Após a brilhante atuação em Londrina, quando venceu de ponta a ponta depois de largar na pole position, o paranaense Carlos “Duda” Conci quer manter a boa fase na Fórmula Truck . Domingo ele disputa a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 7ª etapa da temporada , no Autódromo de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul .

Duda ocupa a terceira colocação na classificação do campeonato, com 590 pontos, tendo uma desvantagem de 30 pontos para o gaúcho Diego Collet, que lidera o campeonato, com 620. Duda prevê uma prova disputadíssima e diz que pelas características da pista, de media para alta velocidade, os caminhões com motores 13 litros levam vantagem. “O motor do nosso Ford Cargo tem nove pilotos. Temos que fazer uma corrida cautelosa, não se envolver em acidentes e procurar estar na briga pela vitória. Mas o mais importante será marcar pontos”, acentua Duda Conci.