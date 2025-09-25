Drugovich vai para a Fórmula E

São Paulo - Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) será o primeiro piloto brasileiro a competir pela Andretti na Fórmula E. A equipe americana fez o anúncio oficial ontem, dando as boas-vindas ao campeão da Fórmula 2 de 2022.
O piloto de Maringá (PR) integrará a equipe na 12ª temporada do Campeonato Mundial, a última da era GEN3 Evo. Drugovich será companheiro de Jake Dennis, campeão mundial na temporada 9 pela própria Andretti.
Felipe Drugovich chega à Fórmula E com um currículo repleto de vitórias, marcado especialmente pela conquista do título da Fórmula 2 com cinco vitórias, quatro poles, 11 pódios e a expressiva vantagem de 101 pontos sobre o vice-campeão.
Desde a conquista do título na Fórmula 2, Drugovich atuou como piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1 e competiu em duas edições das 24 Horas de Le Mans. Na Fórmula E, o paranaense liderou o Rookie Test de Berlim em 2023 e pontuou em sua corrida de estreia na categoria, também em Berlim, em 2025.
Andretti na Fórmula E
Primeira equipe americana na Fórmula E, a Andretti compete na categoria desde a temporada inaugural (2014/2015). De lá até aqui, a equipe conquistou 11 vitórias, 39 pódios, 14 poles, 446 voltas na liderança e 1.369 pontos no campeonato, incluindo o título mundial de Jake Dennis na Temporada 9.
A chegada de Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) à categoria acontece em um momento crucial para a Fórmula E, com o lançamento do carro de próxima geração no próximo ano. Sua bagagem na Fórmula 1 e no endurance auxiliará a Andretti no desenvolvimento para impulsionar a performance da equipe.
Além disso, sua participação abre portas para uma conexão mais profunda da categoria com os brasileiros. Com São Paulo confirmado como palco da etapa de abertura da Temporada 12, em 6 de dezembro de 2025, Felipe fará sua estreia pela Andretti em frente à sua torcida.
“Estou muito feliz em anunciar que vou correr pela Andretti Formula E animado com o que vem pela frente. Minha equipe e eu estamos em contato com a Andretti desde que conquistei o título da Fórmula 2, então é ótimo termos mantido essa relação e finalmente termos a oportunidade de trabalhar juntos”, disse Felipe Drugovich.