Drugovich vai para a Fórmula E

São Paulo - Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) será o primeiro piloto brasileiro a competir pela Andretti na Fórmula E. A equipe americana fez o anúncio oficial ontem, dando as boas-vindas ao campeão da Fórmula 2 de 2022.

O piloto de Maringá (PR) integrará a equipe na 12ª temporada do Campeonato Mundial, a última da era GEN3 Evo. Drugovich será companheiro de Jake Dennis, campeão mundial na temporada 9 pela própria Andretti.

Felipe Drugovich chega à Fórmula E com um currículo repleto de vitórias, marcado especialmente pela conquista do título da Fórmula 2 com cinco vitórias, quatro poles, 11 pódios e a expressiva vantagem de 101 pontos sobre o vice-campeão.

Desde a conquista do título na Fórmula 2, Drugovich atuou como piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1 e competiu em duas edições das 24 Horas de Le Mans. Na Fórmula E, o paranaense liderou o Rookie Test de Berlim em 2023 e pontuou em sua corrida de estreia na categoria, também em Berlim, em 2025.