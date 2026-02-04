Brasil - O brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) teve sábado (1º) o seu melhor desempenho em sua temporada de estreia da Fórmula E, quando disputou a 3ª etapa em Miami, nos EUA. Ele colocou o carro da Andretti na segunda posição do grid de largada, assumiu a liderança antes de completar a primeira volta e permaneceu em primeiro em boa parte da corrida. Ele se manteve no grupo dos que disputavam a liderança, mas em determinado momento, o piloto de Maringá cometeu um erro na freada na curva de entrada da reta e bateu na freia do carro do português Félix da Costa. Após entrar nos boxes para reparar o bico, teve acorrida prejudicada e terminou em 18º.