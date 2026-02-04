Brasil - O brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) teve sábado (1º) o seu melhor desempenho em sua temporada de estreia da Fórmula E, quando disputou a 3ª etapa em Miami, nos EUA. Ele colocou o carro da Andretti na segunda posição do grid de largada, assumiu a liderança antes de completar a primeira volta e permaneceu em primeiro em boa parte da corrida. Ele se manteve no grupo dos que disputavam a liderança, mas em determinado momento, o piloto de Maringá cometeu um erro na freada na curva de entrada da reta e bateu na freia do carro do português Félix da Costa. Após entrar nos boxes para reparar o bico, teve acorrida prejudicada e terminou em 18º.
BANDEIRADA
Drugovich tem o melhor desempenho
BANDEIRADA
Edu de Paula vence a abertura do MBR
Brasil - Interlagos viveu um domingo diferente. Mais longo, mais intenso, mais estratégico. Na abertura da temporada 2026 do Campeonato MBR – Marcas Brasil Racing, Edu de Paula venceu o primeiro Endurance da história da categoria, a bordo do VW Polo #222 da Duraline Racing, após duas horas de corrida marcadas por estratégia, resistência física […]
BANDEIRADA
Gabriel Garcia é 2º no Race Kart Sport
Brasil - Destaque em 2025, quando fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart, Gabriel Garcia (Webviewer/Disbauto) abriu sua nova temporada domingo (1º), vivendo um novo momento em sua carreira. Depois de competir com um chassi Praga de fabricação nacional na categoria F-4 Novatos, o piloto evoluiu para a versão internacional da marca, o modelo […]
BANDEIRADA
Fórmula Truck começa com a vitória do paranaense Joãozinho Santa Helena
Brasil - O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi quem melhor aproveitou as condições de pista molhada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo. Pilotando um DAF, ele conquistou a vitória depois […]
BANDEIRADA
Metropolitano no próximo sábado
Brasil - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense neste ano. A etapa de abertura será disputada no próximo sábado (7), no o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O certame será em três etapas e as duas próximas serão nos dias 28 de […]
BANDEIRADA
Fórmula E chega a 3ª etapa em Miami
Brasil - Depois de passar pelo Brasil e México, o Campeonato Mundial de Fórmula E disputa neste sábado a 3ª etapa da temporada competindo pela primeira vez no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos – encerrando a fase das Américas da competição. A prova contará com a participação dos brasileiros Lucas Di Grassi, pela […]
BANDEIRADA
Rafael Fleck começa o ano como o mais rápido da Fórmula Truck em Interlagos
Brasil - Bicampeão da categoria GT Truck (20024/2025), o gaúcho Rafasel Fleck começa a temporada 2026 mostrando que não está para brincadeira e logo no primeiro dia de atividades da programação da etapa de abertura da temporada já deixa claro que é um dos favoritos ao título deste ano. A etapa de abertura da temporada […]