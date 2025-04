Drugovich participará do 1º treino do GP do Bahrein

BANDEIRADA

Metropolitano de Cascavel chega à metade e mostra muito equilíbrio

Brasil - O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2025 chegou à metade sábado (5), quando foi disputada a 2ª etapa no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Foram realizadas provas em 10 categorias que mostraram que a competição está […]