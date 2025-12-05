Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), com largada às 14h, quando disputará o ePrix São Paulo de Fórmula E (carros elétricos), abrindo a temporada 2025/2026. Ele será piloto da equipe Andretti.