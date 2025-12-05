Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), com largada às 14h, quando disputará o ePrix São Paulo de Fórmula E (carros elétricos), abrindo a temporada 2025/2026. Ele será piloto da equipe Andretti.
BANDEIRADA
Drugovich estreia na Fórmula E
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
MBR confirma etapa em Cascavel em 2026
O MBR (Marcas Brasil Racing) inicia sua quarta temporada em 2026 com uma série de novidades que marcam uma nova fase da categoria. O calendário foi divulgado ontem uma etapa em Cascavel. As provas serão disputadas em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Interlagos (SP); 14 e 15 de março, Santa Cruz do […]
BANDEIRADA
Fleck, Bendo ou Alex Vieira: Quem levará o título da Fórmula Truck?
Mais uma vez Cascavel decide o título da Fórmula Truck. Domingo (7) o gaúcho Rafael Fleck, o catarinense Túlio Bendo e o paulista Alex Andrade Vieira brigam pelo título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na temporada 2025. A prova será disputada no Autódromo Zilmar Beux, com largada marcada para às 12 horas. Rafael Fleck […]
BANDEIRADA
Duda Conci só pensa em fazer uma boa corrida
Terceiro colocado na classificação do campeonato da categoria F-Truck (motores com bomba injetora), com 795 pontos e único piloto da região Oeste do Paraná, Carlos “Duda” Conci só pensa em fazer uma boa corrida domingo, quando será disputada a 9ª e última etapa da Fórmula Truck, no Autódromo de Cascavel. Apoiado por um grande número […]
BANDEIRADA
SuperMotocross tem início com 85 pilotos em Corbélia
Corbélia foi palco, domingo, das emoções da abertura da temporada do SuperMotocross, a mais nova modalidade do cross paranaense. O evento contou com 85 pilotos, representando 22 cidades dos estados do Paraná e Santa Catarina. O público que lotou as dependências da pista construída no Cento de Eventos ficou satisfeito com espetáculo. Vencedores do SuperMotocross […]
BANDEIRADA
Waldir Belizario é octacampeão
Sobrenome mais vitorioso da história do Campeonato Brasileiro, a família Belizario anotou a conquista de mais um título no principal evento do kartismo no Brasil. Sábado (29), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), Waldir Belizario venceu a Final da categoria F-4 Super Sênior e conquistou seu oitavo título na competição nacional. A conquista de […]
BANDEIRADA
Fórmula Truck divulga programação para decisão de domingo em Cascavel
A temporada 2025 da Fórmula Truck chega ao fim neste domingo (7), quando será disputada a nona e última etapa do ano no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região Oeste do Paraná. A prova irá definir os campeões das categorias GT Truck (motores eletrônico) e F-Truck (motores com bomba injetora) no Campeonato Interestadual, na Copa […]