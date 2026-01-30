Acompanhe a Fórmula E em Miami, onde Felipe Drugovich compete em sua primeira temporada no emocionante campeonato de carros elétricos - Foto: Divulgação
A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), que disputa sua primeira temporada completa na categoria. “Vamos correr na mesma pista da Fórmula 1, em uma versão mais curta, e certamente teremos disputas muito interessantes”, completou o piloto de Maringá.

