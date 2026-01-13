Categoria mundial dos carros elétricos, a Fórmula E esteve no México no último sábado para a realização da 2ª etapa da temporada. E teve a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), piloto da equipe americana Andretti Fórmula E.
“Não foi o fim de semana que esperávamos em termos de resultados”, resume o piloto de Maringá (PR), campeão da Fórmula 2 em 2022. “Porém, pelas circunstâncias, foi bom, pois somei mais experiência com o carro e isso faz parte do aprendizado em minha primeira temporada completa na Fórmula E”, completou.
A programação da 2ª etapa da Fórmula E foi realizada ao longo da sexta-feira (9) e do sábado (10), quando Felipe Drugovich participou dos dois treinos oficiais e da tomada de tempos. “Nos treinos trabalhamos buscando alternativas para tornar o carro mais rápido e deu certo”, relembra. “A tomada de tempos foi boa e fiquei a apenas dois décimos de segundos do oitavo colocado, muito próximo de entrar na zona dos duelos que definiriam o pole position”, continuou.
No sábado (10), focado em conquistar seus primeiros pontos na temporada, Felipe Drugovich fazia uma prova positiva, com evolução. Porém, um acidente à sua frente atrapalhou seus planos. “O carro perdeu potência logo após eu desviar dos carros acidentados”, lembrou Felipe Drugovich, que neste momento se aproximava do ‘top 10’. “Perdi seis posições, caí para trás e minhas chances de completar a prova na zona de pontuação se acabaram ali”, lamentou o piloto, que recebeu a bandeirada em 15º.
O foco de Felipe Drugovich agora passa a ser a 3ª etapa da temporada, marcada para os dias 30 e 31 deste mês, em Miami, nos Estados Unidos. “Aprendi mais um pouco, me adaptei ainda mais ao carro, que é bem diferente de tudo que já pilotei, e agora o foco muda para Miami. Vamos em busca dos primeiros pontos na temporada”, finalizou.