Categoria mundial dos carros elétricos, a Fórmula E esteve no México no último sábado para a realização da 2ª etapa da temporada. E teve a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), piloto da equipe americana Andretti Fórmula E.

“Não foi o fim de semana que esperávamos em termos de resultados”, resume o piloto de Maringá (PR), campeão da Fórmula 2 em 2022. “Porém, pelas circunstâncias, foi bom, pois somei mais experiência com o carro e isso faz parte do aprendizado em minha primeira temporada completa na Fórmula E”, completou.

A programação da 2ª etapa da Fórmula E foi realizada ao longo da sexta-feira (9) e do sábado (10), quando Felipe Drugovich participou dos dois treinos oficiais e da tomada de tempos. “Nos treinos trabalhamos buscando alternativas para tornar o carro mais rápido e deu certo”, relembra. “A tomada de tempos foi boa e fiquei a apenas dois décimos de segundos do oitavo colocado, muito próximo de entrar na zona dos duelos que definiriam o pole position”, continuou.