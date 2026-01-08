A Fórmula E, categoria mundial de carros elétricos, está de volta ao México para a disputa da 2ª etapa da temporada, iniciada em dezembro com o E-Prix de São Paulo. Animado por seu desempenho no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, o brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) aposta em um bom resultado em seu segundo compromisso na categoria neste final de semana.

“Vimos em São Paulo que o carro é muito bom e que temos um belo potencial para esta etapa e para toda a temporada”, disse o piloto de Maringá (PR), campeão da Fórmula 2 em 2022, referindo-se ao carro da equipe Andretti Fórmula E. “Porém, a Fórmula E muda muito de uma corrida para outra e, por isto, temos que nos manter ‘com os pés no chão’”, completou.

Piloto de desenvolvimento e de testes da Aston Martin na Fórmula 1 entre 2023 e 2025, Felipe Drugovich já pilotou no México, mas em uma pista bastante diferente da que será utilizada pela Fórmula E neste final de semana.

“Pilotei o carro da Aston Martin em um treino para o GP do México e estou feliz por estar de volta, agora competindo. A Fórmula E usará apenas uma curva do circuito em que treinei, então será uma traçado bem diferente e muito menor. Terei que otimizar bem os dois treinos para me adaptar rapidamente a ele”, explicou Felipe Drugovich (GAV Resorts | Stilo).