Douglas Torres é protagonista na Fórmula Truck em  Cascavel

Mas outras estrelas brilharam e entre elas está o paranaense Douglas Torres , que foi protagonista no fim de semana, marcando presença no pódio das categorias GT Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (caminhões com motores com bomba injetora). Ele se torna o primeiro piloto a ir ao pódio nas duas categorias em um mesmo dia.

Cascavel e Paraná - Se cada etapa da Fórmula Truck fosse um filme, certamente teríamos vários enredos dignos de concorrer a prêmios nos mais variados festivais. Isto ficou claro na etapa de Cascavel , disputada no último dia 18, quando todas as atenções estavam voltadas para o piloto da casa Pedro Muffato , que estava se despedindo das pistas. E ele fez com que o seu filme fosse épico, vencendo a última corrida de sua carreira próximo de completar 85 anos, o que ocorrerá no dia 29 de julho.

Desempenho e Classificação

Os bons resultados de Cascavel levam o piloto da equipe Retibam Racing a ocupar a sexta colocação na categoria GT Truck com 296 pontos, enquanto que o líder Túlio Bendo soma 370.

Disputar provas em duas categorias competitivas em um mesmo dia é extremamente desgastante, exigindo mais preparo físico e concentração, reforçando a habilidade e a entrega de Douglas Torres nas competições. O piloto de Curitiba mostrou versatilidade e talento, com uma corrida de recuperação na GT Truck, quando levou seu Iveco ao expressivo terceiro lugar, enquanto que na F-Truck, com um Ford Cargo, conquistou a quinta colocação. “Terminar a etapa de Cascavel com dois ótimos resultados, especialmente subindo ao pódio na GT Truck, é motivo de muito orgulho. Estamos no caminho certo, a equipe tem realizado um excelente trabalho e estou confiantes em muitos outros resultados expressivos ainda nesta temporada”, acentua Douglas Torres, que já pensa em outra bela atuação na próxima etapa, marcada para o dia 15 de junho, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Patrocínio e Organização

