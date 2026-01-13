São Paulo - O maranhense Matias Dominguez é o campeão da categoria Rotax Micro Max da 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax. O piloto, que cruzou a linha de chegada em primeiro na disputa realizada em novembro, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), havia sido punido ao final da corrida em cinco segundos após um toque com outro competidor, caindo para o quarto lugar geral.