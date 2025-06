Diego Collet vence é o novo líder da categoria F-Truck na Fórmula Truck

Brasil - O gaúcho Diego Collet venceu a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 5ª etapa da Fórmula Truck , disputada domingo (15), no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande no Mato Grosso. Pilotando um Scania, Collet completou 20 voltas em 42m44s529 e fez também a melhor volta da prova, com o tempo de 1m55s683, andando a média horária de 107,145 km/h.

Liderança no Campeonato

Com a vitória, Diego Collet assumiu a liderança da classificação do campeonato. Extraoficialmente, ele tem 535, tendo Márcio Rampon na vice-liderança, com 495. Duda Conci, que chegou a Campo Grande na liderança cai para terceiro, com 465, mesma pontuação de Geovane Tavares.

Na Copa Mercosul, Diego Collet se mantém na liderança, agora somando 265 pontos, contra Márcio Rampon, o vice-líder.

Próxima Etapa e Patrocínio

A 6ª etapa da temporada está marcada para o dia 26 de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tendo como novidade a realização de provas noturnas.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.