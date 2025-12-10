Cascavel e Paraná - O fim de semana foi perfeito para o gaúcho Diego Collet no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, onde foi disputada a etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula Truck. Ele foi o mais rápido nos treinos da sexta-feira, sábado fez a pole position e domingo (7), venceu a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) de ponta a ponta. A vitória corou Diego como campeão em sua primeira temporada na Fórmula Truck.
Diego completou 32 voltas e recebeu a bandeirada 4s233 à frente do também gaúcho Tiago Bellaver. O paranaense Márcio Rampon, que lutava pelo tetracampeonato, se classificou em terceiro, chegando à frente de Douglas Torres (PR), Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Carlos Eduardo Conci (PR), Thiago Mânica (PR), Cristiano Lemos Branco (PR),
Gabrielle Rampon (PR), e Jayson Oliveira (PR), que pela ordem, ocuparam as 10 primeiros colocações da prova.
Na classificação extraoficial do Campeonato Interestadual, Diego Collet é o campeão, com 1000. Márcio Rampon é o vice-campeão, com 890 pontos, ao passo que o Duda Conci fica com o terceiro lugar, com 850 pontos.
Já na classificação extraoficial do Campeonato Mercosul, que compreende a soma de pontos das etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS) e a etapa de encerramento da temporada, em Cascavel, Diego Collet também é o campeão, com 425 pontos, Márcio Rampon levou a taça de vice-campeão, enquanto que Duda Conci garantiu o terceiro lugar, com 330 pontos.
Domínio
Diego Collet venceu cinco das nove etapas disputadas e pontuou em todas as etapas. Ele ganhou as etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS), Santa Cruz do Sul (RS), Guaporé (RS) e Cascavel (PR).
Após a prova, Diego exclamou que seu plano de corrida funcionou perfeitamente. Largou bem e consegui abrir boa vantagem nas primeiras voltas, apesar das intervenções do Pace Truck. “Com a vantagem, pude administrar o ritmo de corrida nas voltas finais. Este título e fruto da dedicação de todos os membros da equipe, do trabalho de desenvolvimento que realizamos. Mas é uma surpresa pessoal, porque ao estrear na etapa de São Paulo, jamais imaginei ser campeão logo em meu primeiro ano na categoria”, destaca Diego Colet.
Próxima temporada
A próxima temporada da Fórmula Truck terá início no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Resultado da categoria F-Truck em Cascavel
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Tempo
1º) Diego Collet Casca-RS Scania 32 voltas
2º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 32 voltas
3º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 32 voltas
4º) Douglas Torres Curitiba-PR Ford Cargo 32 voltas
5º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 32 voltas
6º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 32 voltas
7º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania 32 voltas
8º) Cristiano Lemos Branco Ponta Grossa-PR Scania 32 voltas
9º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania a 1 volta
10º) Jayson Oliveira Curitiba-PR Scania a 2 voltas
Não completaram 75% da prova
11º) Márcio Rosa Colombo-PR Scania a 9 voltas
12º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen a 16 voltas
13º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania a 17 voltas
14º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania 19 voltas
15º) Paulo César Seco Erechim-RS Scania a 25 voltas
16º) Natanael Limestone Colombo-PR Scania a 27 voltas
17º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania a 27 voltas
18º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 31 voltas
19º) Murilo Mânica Curitiba-PR Scania a 31 voltas
20º) Cléber Rafael Rodrigues Maringá-PR Scania a 31 voltas
21º) Max Nunes Curitiba-PR Volvo a 32 voltas
22º) Cléber Fonseca Cascavel-PR Iveco a 32 voltas