O calor da Arábia Saudita não deu trégua ao grid do Mundial de Fórmula E. A Corrida 1 do E-Prix de Jedá, primeira rodada dupla do calendário 2026, nesta sexta-feira (13), foi marcada pela proximidade entre todo o pelotão ao longo da prova e pelas altas temperaturas.

O brasileiro Lucas di Grassi largou da 20ª posição e, com ritmo consistente, soube aproveitar as movimentações provocadas pelo Safety Car e pela parada obrigatória do pit boost — o “abastecimento” da categoria elétrica.