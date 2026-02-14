O calor da Arábia Saudita não deu trégua ao grid do Mundial de Fórmula E. A Corrida 1 do E-Prix de Jedá, primeira rodada dupla do calendário 2026, nesta sexta-feira (13), foi marcada pela proximidade entre todo o pelotão ao longo da prova e pelas altas temperaturas.
Expectativas para a Próxima Corrida
O brasileiro Lucas di Grassi largou da 20ª posição e, com ritmo consistente, soube aproveitar as movimentações provocadas pelo Safety Car e pela parada obrigatória do pit boost — o “abastecimento” da categoria elétrica.
O paulistano ganhou quatro posições e cruzou a linha de chegada em 16º. Ele espera evolução para a corrida deste sábado (14).