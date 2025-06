De olho no Brasileiro, cascavelenses disputam 3ª etapa da Copa Beto Carrero

Cascavel e Paraná - Embalados por bons resultados na 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart, disputada no último sábado no Kartódromo Delci Damian, e também de olho no Campeonato Brasileiro, três cascavelenses disputam a 3ª etapa da Copa Beto Carrero, a ser disputada nesta sexta-feira e sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Eles são Pietro Sorbara, que vai competir na categoria Cadete; Luciano Conceição, na F-4 Sênior; e Alexander Rafael Montiel, que estará na categoria F-4 Júnior. Os três cascavelenses participam da Copa Beto Carrero de olho o Campeonato Brasileiro, que está marcado para novembro no Kartódromo Catarinense.

Pietro Sorbara venceu a categoria Cadete no Metropolitano de Cascavel no último sábado, enquanto que Alexander Montiel foi segundo colocado na categoria F-4 Júnior e Luciano Conceição conquistou o segundo lugar na categoria F-4 Sênior.