David Muffato é o representante de Cascavel no Endurance Brasil

Cascavel e Paraná - Cascavel sedia amanhã a 4ª etapa do Endurance Brasil, reunindo os carros mais rápidos do País para uma disputa de tirar o fôlego com 3h30 de duração. Entre os destaques da prova está o cascavelense David Muffato. Ele forma dupla com o paulista Pedro Queirolo e é considerada uma das mais fortes no grid, com diversas vitórias e dois vice-campeonatos. Eles voltam ao Autódromo Zilmar Beux com boas expectativas ao comando do protótipo AJR #35, preparado pela TMG Racing.
“Para mim, correr em Cascavel não é um desafio, é um prazer. Eu literalmente cresci dentro deste autódromo. Estar de volta aqui é como brincar no meu parque de diversões”, conta David Muffato, natural da cidade e filho da lenda Pedro Muffato, que aos 85 anos, se despediu das pistas em maio, com uma vitória história na Fórmula Truck no autódromo cascavelense.
Expectativas para a 4ª Etapa do Endurance Brasil em Cascavel
Muffato relembra ainda uma prova marcante na pista paranaense, quando lideraram grande parte da corrida, mas acabaram fora do pódio após o estouro de um pneu e a quebra do motor.
Apesar do revés no passado, a expectativa para este ano é de alta competitividade. A equipe trabalhou em atualizações técnicas no carro, especialmente na confiabilidade dos cubos de roda, problema que impactou o desempenho nas etapas anteriores. “Com certeza teremos um grid muito competitivo e as diferenças de tempo devem ser pequenas. Vai vencer o carro com o melhor acerto e a melhor estratégia”, avalia Queirolo.
Muffato retorna ao campeonato após ausência na etapa de Velopark por motivos de saúde. Ele ainda não briga pelo título, mas está focado em somar pontos importantes ao lado de Queirolo, que segue entre os dez primeiros da classificação geral. “Vamos fazer de tudo para colocar o Pedro no lugar mais alto do pódio e pontuar forte. Seria muito especial vencer aqui em Cascavel, com minha família e amigos por perto”, finaliza Muffato.
A dupla, patrocinada por Slon Seguros, Hipercap, Connectors, ELF e Aiwa, é uma das mais entrosadas do grid.