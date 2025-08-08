David Muffato é o representante de Cascavel no Endurance Brasil

Cascavel e Paraná - Cascavel sedia amanhã a 4ª etapa do Endurance Brasil, reunindo os carros mais rápidos do País para uma disputa de tirar o fôlego com 3h30 de duração. Entre os destaques da prova está o cascavelense David Muffato. Ele forma dupla com o paulista Pedro Queirolo e é considerada uma das mais fortes no grid, com diversas vitórias e dois vice-campeonatos. Eles voltam ao Autódromo Zilmar Beux com boas expectativas ao comando do protótipo AJR #35, preparado pela TMG Racing.

“Para mim, correr em Cascavel não é um desafio, é um prazer. Eu literalmente cresci dentro deste autódromo. Estar de volta aqui é como brincar no meu parque de diversões”, conta David Muffato, natural da cidade e filho da lenda Pedro Muffato, que aos 85 anos, se despediu das pistas em maio, com uma vitória história na Fórmula Truck no autódromo cascavelense.

Expectativas para a 4ª Etapa do Endurance Brasil em Cascavel

Muffato relembra ainda uma prova marcante na pista paranaense, quando lideraram grande parte da corrida, mas acabaram fora do pódio após o estouro de um pneu e a quebra do motor.