São Paulo - Mesmo enfrentando um fim de semana tecnicamente ingrato, Dante Monteiro mostrou em Interlagos que competitividade não se mede apenas em velocidade final. Pela 10ª e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1600, o piloto do carro nº 39 da San Race saiu da capital paulista com um terceiro lugar na primeira prova no sábado e, no domingo, com a vitória na divisão Light, resultado construído na base do controle, leitura de corrida e aproveitamento máximo do equipamento disponível.
BANDEIRADA
Dante Monteiro supera limitações
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Em Londrina, Erich Granado é hexacampeão do SuperBike
São Paulo - Festa para a equipe Honda Racing de motovelocidade no encerramento da temporada 2025. Eric Granado confirmou o hexacampeonato da categoria SuperBike Pro, na etapa final do SuperBike Brasil, em Londrina (PR). Com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP, domingo (21), a conquista representou o 12° título da marca japonesa na classe […]
Firás Fahs
Temporada de 2025 será inesquecível para o kartista paranaense
São Paulo - A temporada de 2025 será inesquecível para o kartista paranaense Firás Fahs, da equipe Bravar. Ele foi competitivo em todas os campeonatos que participou e em julho sagrou-se campeão da categoria OK-N na Copa Brasil de Kart, disputada em Aracaju, Sergipe. Firás destaca que 2025 foi um ano de muita evolução. Liderou […]
BANDEIRADA
Definida as datas do Brasileiro de Kart
São Paulo - A 61ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart será disputada no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo, em 2026. O formato da competição segue o modelo deste ano, com dois grupos. A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) divulgou que o Grupo 1 terá as disputas das categorias com […]
BANDEIRADA
Gabriel Koenigkan é pentacampeão
São Paulo - Com uma campanha extremamente positiva, em que subiu no pódio em oito das nove etapas realizadas, o brasiliense Gabriel Koenigkan se tornou pentacampeão da Copa São Paulo Light de Kart no último sábado (13) no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Ao longo da temporada, Koenigkan – que em 2025 […]
BANDEIRADA
Velocidade na Terra tem um bom ano no Paraná
São Paulo - A Velocidade na Terra do Paraná teve um bom ano. Com promoção e organização do Automóvel Clube de Telêmaco Borba e do Automóvel Clube de Palotina, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), o Campeonato Paranaense deste teve cinco etapas e movimentou mais de 100 pilotos. Nas cinco etapas foram realizadas […]
BANDEIRADA
Já tricampeão, Fachini encara rodada tripla
São Paulo - A etapa derradeira da Fórmula 1.600 em 2025 levará a categoria de volta ao Autódromo de Interlagos com um ingrediente extra na programação: além das duas baterias previstas para o fim de semana, também será disputada a Corrida 2 da 9ª rodada, cancelada no Velocitta após a tempestade que impediu sua realização. […]