São Paulo - Mesmo enfrentando um fim de semana tecnicamente ingrato, Dante Monteiro mostrou em Interlagos que competitividade não se mede apenas em velocidade final. Pela 10ª e última etapa da temporada 2025 da Fórmula 1600, o piloto do carro nº 39 da San Race saiu da capital paulista com um terceiro lugar na primeira prova no sábado e, no domingo, com a vitória na divisão Light, resultado construído na base do controle, leitura de corrida e aproveitamento máximo do equipamento disponível.