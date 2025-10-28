BANDEIRADA

Bortoleto encara o desafio do GP do México

O brasileiro Gabriel Bortoleto, natural de Osasco (SP), encara neste fim de semana mais um desafio em sua temporada de estreia na Fórmula 1. O jovem competidor disputará pela primeira vez o Grande Prêmio do México, 20ª etapa do Campeonato Mundial, que será realizado neste domingo no tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana. Ele […]