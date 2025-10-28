O fim de semana marcou a estreia de Dante Monteiro na Fórmula Delta, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. E o piloto de apenas 14 anos fez jus à expectativa que o cercava, conquistando o quinto lugar na corrida 1.
Na corrida 2, largou em segundo, sofreu um revés na largada e finalizou a prova em sexto. “Estrear na Fórmula Delta era um passo que eu esperava há bastante tempo, e poder viver isso em Cascavel, num autódromo tão desafiador, foi incrível”, disse a jovem promessas no automobilismo brasileiro.