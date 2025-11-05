Cascavel e Paraná - Os pilotos Christian Barlera, Rafael Lupatini e Bernardo Barlera, da equipe B&B Racing Team, que contam o apoio do Mustang VIP Club, Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, e, Resgate 47, tiveram boa participação na 39ª edição da Cascavel de Ouro, realizada sábado (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

O bom desempenho da B&B Racing Team começou na Cascavel de Prata, na tarde do sábado, debaixo de muita chuva, com duas horas de prova, disputada nos modelos Chevrolet Onix e Celta que integram o grid da Race Cup Racing Series. Bernardo Barlera correu em dupla com a piloto paulista Malu Clauset, com o Celta nº 1, onde a dupla mais jovem do grid, que estreou nesse tipo de corrida, concluiu a prova em sétimo lugar.