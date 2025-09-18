Curitibanos se destacam na Gold em Londrina

Os pilotos curitibanos Bernardo Barlera, Christian Barlera e Rafael Lupatini, da equipe B&B Racing Team, que conta com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, se destacaram na 5ª etapa da Gold Turismo e da Gold Classic disputada sexta-feira e sábado, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.
Rafael Lupatini garantiu o título de vice-campeão da categoria Turismo Light; Christian ficou em quinto porque não pode formar dupla com Rafael em uma etapa; e Bernardo Barlera se sagrou campeão da Onix Paranaense.