Curitibanos conquistam 4 vitórias no Paranaense de Marcas e Turismo

Paraná - A equipe curitibana B&B Racing Team, que conta com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo foi ao pódio no último fim de semana, durante a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, realizada em Londrina, no Norte do Estado. No Racing Day do Paranaense em Londrina, o Gol nº 23 de Rafael Lupatini e Bernardo Barlera, obteve duas vitórias, um terceiro lugar e um quarto lugar nas quatro corridas da Turismo. Já o Gol nº 91, com o piloto Christian Barlera, venceu duas corridas, fez dois quartos lugares, na categoria MBR 2000.

O sábado havia começado bem para a equipe B&B Racing Team em Londrina, com o Gol nº 23 de Bernardo Barlera e Rafael Lupatini conquistando o terceiro lugar da categoria Turismo. Christian Barlera com o Gol nº 91, marcou a pole position da categoria MBR 2000. Na Corrida 1, dada a largada para os 20 minutos de prova, mais uma volta, Bernardo Barlera que largou em terceiro com o Gol nº 23, travou bom “duelo” na categoria Turismo, Caio Botelho e Michaela Peixoto, concluindo a prova em terceiro. Na Corrida 2, o piloto Rafael Lupatini, concluiu a prova em quarto lugar. Lupatini foi para a Corrida 3 em busca de recuperação e venceu a prova, seguido de Douglas Januário e Marcos Romera. E na Corrida 4, mais uma vitória de Bernardo Barlera, seguido de Douglas Januário e Michaela Peixoto.

“Nosso carro estava com bom rendimento e conseguimos pontuar bem nessa etapa de Londrina, com duas vitórias na categoria Turismo”, declarou Rafael Lupatini. “Esse foi um excelente fim de semana para a nossa equipe com bons resultados nas duas categorias. Dessa vez conquistei um terceiro lugar no sábado e a minha primeira vitória na categoria no domingo”, completou Bernardo Barlera.

Já o Gol nº 91 de Christian Barlera, da categoria MBR 2000, venceu a etapa de Londrina na soma dos pontos das provas disputadas. Foi para a Corrida 1, largando da pole position e venceu de ponta a ponta, seguido de João Mackiavelli e André Jacob. Na Corrida 2, depois de muita disputa, a vitória foi de André Jacob, seguido de Gerson Marok e Christian Barlera. Na Corrida 3, mais uma vez muito disputa, com 25 carros na pista disputando as quatro categorias, Christian Barlera venceu novamente, com Gerson Marek em segundo e João Mackiavelli em terceiro. E na Corrida 4, também muito disputada, a vitória foi de André Jacob, seguido de Gerson Marek, João Mackiavelli e Christian Barlera.