Curitibanos buscam vitória na Gold Turismo em Cascavel

Cascavel e Paraná - Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, disputam a 4ª etapa da Gold Turismo, que será realizada nesta sexta-feira e sábado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel . Eles irão diputar a categoria Gold turismo Light.

Na 3ª etapa, também realizada em Cascavel, no mês de junho, a Equipe B&B Racing Team participou apenas com o piloto Rafael Lupatini na categoria Gold Turismo Light, porque o seu parceiro de carro, o Christian Barlera estava em viagem a trabalho e não pode participar. Lupatini conquistou o seguindo lugar na corrida 1, terceiro na 2 e 3, e finalizou sua participação na etapa com o segundo lugar na corrida 4.

Classificação

Com três etapas realizadas, a classificação da Gold Turismo Light 2025 é a seguinte: 1º) Rodrigo Sartori, com 740 pontos; 2º) Rafael Lupatini, 585; 3º) Vinícius Martendal, 565; 4º) Alessandro Weiss, 550; 5º) Christian Barlera, 370; 6º) Luise Michaela Rauscher, 265; 7º) Elton Oliveira/José Cavassin, 190; 8º) Willian Carlos Busatto, 190; 9º) Pierre Alberto Mess Simão, 145; e 10º) Gabriel Schubert/Newton Andrade, com 50 pontos.