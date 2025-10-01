Curitibana faz história na Copa do Mundo de Kart

BANDEIRADA

Stock Car chega à metade da temporada com mais de quatro mil ultrapassagens

Curitiba e Paraná - A primeira temporada da história da BRB Stock Car Pro Series com carros no estilo SUV — inaugurando uma nova era depois da fase dos Sedans, que vigorou entre 1979 e 2024 — completou sua primeira metade com o desfecho da etapa de Cascavel, a sexta do calendário de 2025, no […]