Curitibana faz história na Copa do Mundo de Kart

Curitiba e Paraná - O respeitado esporte a motor do Brasil escreveu mais uma página histórica no último fim de semana, em Cremona, na Itália, desta vez pelo talento de uma jovem de apenas 14 anos: Vicky Farfus.
A filha do piloto do WEC Augusto Farfus se tornou a primeira mulher em todos os tempos a terminar uma corrida de kart organizada pela FIA no top-5, entre quase 90 pilotos participantes, do mundo todo. A curitibana conquistou o quarto lugar na categoria OK-N Júnior na Copa do Mundo de Kart.