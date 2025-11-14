Três semanas depois de estrear em Campo Grande , a Turismo Nacional segue em terras do Centro-Oeste brasileiro para adicionar mais um destino à sua trajetória.

Amanhã a categoria será uma das grandes atrações na inauguração da pista de Cuiabá, localizada no novíssimo Parque Novo Mato Grosso, construído pelo Governo do Estado para ser o maior centro multieventos da América Latina. Com corridas realizadas à noite, a Turismo Nacional vai conhecer os futuros donos dos títulos do Campeonato Sprint, com possibilidade de ver também a coroação dos novos campeões Overall.