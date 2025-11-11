Nascida oficialmente em 22 de abril de 1979, a Stock Car Pro Series está prestes a escrever um novo capítulo na sua história nesta semana. Entre amanhã e sábado vai aportar em um novo destino, com a inauguração da pista do Autódromo Internacional de Mato Grosso, localizado na capital, Cuiabá.
A jornada será válida pela décima e antepenúltima etapa da temporada 2025. O circuito está localizado no novíssimo Parque Novo Mato Grosso, concebido para ser o maior centro multieventos da América Latina. Será a 23ª pista diferente na história da Stock Car.