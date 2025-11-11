BANDEIRADA

Guaporé inicia o seu GP com a 8ª etapa da Fórmula Truck

Os motores roncam nesta sexta-feira no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com os treinos do GP São Paulo de Fórmula 1, e em Guaporé, no Rio Grande do Sul. A cidade da serra gaúcha tem o seu GP com a realização da 8ª e penúltima etapa da Fórmula Truck. A programação começa nesta sexta-feira […]