Neste domingo (12), Dia das Crianças, o público do Esporte Espetacular terá um motivo especial para se emocionar. A atração da TV Globo estreia a segunda temporada da série “Crianças Espetaculares”, comandada por Fernando Fernandes, com novas histórias marcadas por talento, superação e amor pelo esporte.

Na estreia da nova temporada, Fernando Fernandes desembarca em Irati (PR) para conhecer Emily Victória, uma garota de apenas sete anos que vem chamando atenção no kartismo brasileiro e ganhou o apelido de “Pimentinha do Kart”. Com uma combinação rara de foco e velocidade, Emily já soma diversos títulos e impressiona pela maturidade dentro e fora das pistas. O episódio acompanha sua rotina intensa de treinos, os bastidores de sua preparação e ainda reserva um momento emocionante: Fernando entra na pista com ela em um kart adaptado, em uma experiência cheia de emoção e aprendizado.

Além da adrenalina das pistas, o episódio mergulha na história da família de Emily, que se desdobra para apoiar os sonhos da menina e garantir que ela siga firme em sua jornada no automobilismo.