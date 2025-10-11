Neste domingo (12), Dia das Crianças, o público do Esporte Espetacular terá um motivo especial para se emocionar. A atração da TV Globo estreia a segunda temporada da série “Crianças Espetaculares”, comandada por Fernando Fernandes, com novas histórias marcadas por talento, superação e amor pelo esporte.
Na estreia da nova temporada, Fernando Fernandes desembarca em Irati (PR) para conhecer Emily Victória, uma garota de apenas sete anos que vem chamando atenção no kartismo brasileiro e ganhou o apelido de “Pimentinha do Kart”. Com uma combinação rara de foco e velocidade, Emily já soma diversos títulos e impressiona pela maturidade dentro e fora das pistas. O episódio acompanha sua rotina intensa de treinos, os bastidores de sua preparação e ainda reserva um momento emocionante: Fernando entra na pista com ela em um kart adaptado, em uma experiência cheia de emoção e aprendizado.
Além da adrenalina das pistas, o episódio mergulha na história da família de Emily, que se desdobra para apoiar os sonhos da menina e garantir que ela siga firme em sua jornada no automobilismo.
A Trajetória de Emily Victória
“Quando idealizei ‘Crianças Espetaculares’, pensei em dar voz a quem sonha muito cedo. Na primeira temporada, vimos que por trás de cada criança espetacular existe uma família inteira que batalha para tornar aquele sonho possível. Nesta nova fase quero aprofundar esses personagens, trazer novos rostos e mostrar que o talento infantil pede apoio, estrutura, mas também sensibilidade para florescer. E tenho certeza: domingo, quem assistir vai sair inspirado para olhar com mais esperança para o futuro do esporte“, disse Fernando Fernandes.
O projeto apresenta histórias inspiradoras de crianças que se destacam em diferentes modalidades esportivas, revelando a força dos sonhos e o papel do esporte como ferramenta de transformação.
Exibição e Horário
O Esporte Espetacular vai ao ar neste domingo, logo após o Viver Sertanejo, na TV Globo.