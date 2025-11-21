Em uma vitória significativa para a justiça e para a transparência no esporte, o honorável Juiz Robert Jay proferiu nesta quinta-feira (20) uma decisão detalhada rejeitando as tentativas dos réus de extinguir a ação de conspiração movida por Felipe Massa.

Segundo Massa, a FOM, Bernie Ecclestone e a FIA teriam deliberadamente atuado em conjunto para esconder o caráter intencional do acidente provocado por Nelson Piquet Jr. no GP de Cingapura em 2008.

Caso a verdade houvesse sido investigada e enfrentada à época, o resultado da corrida teria sido anulado e Massa teria sido reconhecido como o legítimo campeão mundial de Fórmula 1 de 2008.