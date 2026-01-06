Com várias novidades, a Vicar anunciou o calendário 2026 de suas cinco categorias. A principal delas, Stock Car Pro Series, trará de volta a badalada Corrida do Milhão e realizará sua primeira prova no estilo endurance (resistência), com três horas de duração. A agenda também conta com a estreia do autódromo de Chapecó (SC) e do novo traçado de Goiânia (GO), totalmente reformado para receber a MotoGP – e cujo projeto pretende rivalizar com Interlagos em termos de estrutura. O calendário mantém a etapa noturna do novíssimo circuito de Cuiabá (MT), além da prova no reformado traçado de Brasília (DF), duas pistas que estrearam com sucesso na categoria em 2025 e que também devem se posicionar entre as principais do continente sul-americano.

A abertura da temporada da BRB Stock Car Pro vai acontecer em Curvelo (MG), no dia oito de março, em evento conjunto com a TCR South America e TCR Brasil. As demais categorias da Vicar abrem as respectivas temporadas nas seguintes datas: 23 de março, Turismo Nacional em Santa Cruz do Sul (SC), e 26 de abril, com a Stock Light e BRB FIA Fórmula 4 Brasil competindo em Interlagos (SP).

Desportiva e promocionalmente, o calendário apresenta dois grandes destaques para 2026: a volta da badalada Corrida do Milhão, em 27 de setembro na pista de Brasília, na qual o piloto vencedor recebe como prêmio um cheque de um milhão de Reais. E a primeira prova de Endurance dos 47 anos de história da principal categoria brasileira, marcada para o dia 18 de outubro, em Goiânia.

Calendário da Stock Car 2026

8 de março – Curvelo (MG) – Stock Pro, TCR

29 de março – Santa Cruz do Sul (RS) – Stock Pro, TN, TCR

26 de abril – Interlagos (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR, F-4

17 de maio – Goiânia (GO) – Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

13 de junho – Cuiabá (MT) – Noturna Stock Pro, Stock Light, TN, TCR, F-4