Corbélia e Paraná - A cidade de Corbélia vai ser palco neste sábado (29) e domingo de um evento inédito no Paraná e no Brasil. Trata-se do 1º SuperMotocross de Verão e 1º GP SMX Cidade das Flores.
O SuperMotocross é a mais nova modalidade do cross, que surgiu da junção do motocross com o supercross, sendo disputado em pistas mais curtas e rápidas que o motocross, mas com saltos maiores e também rápidos. Um dos objetivos é levar o público mais próximo da pista e dos saltos, gerando um espetáculo de manobras e saltos radicais. O SuperMotocross nasceu nos EUA há três anos e agora chega pela primeira vez nesta competição, que inicia em Corbélia e terá etapas em Santa Helena, nos dias 7 e 8 de fevereiro; e Pontal do Sul, no litoral do Paraná, nos dias 22 e 23 de fevereiro.
A pista de Corbélia foi construída especialmente para essa prova e está localizada dentro da área do centro de eventos, com 900 metros de extensão, dois saltos rápidos, duas “mesas” de 30 metros cada, um salto triplo, uma sessão de “costelas de vaca” e um top table. A pista já foi testada pelo campeão brasileiro de Motocross categoria MX Júnior, Caio Grosbeli, de Medianeira, e foi totalmente aprovada, faltando apenas os acabamentos.
Copa Verão de SuperMotocross
A Copa Verão de SuperMotocross será disputada nas categorias Mini-Motos até 11 anos, 65cc até 13 anos, SMX Júnior até 16 anos, SMX Intermediária, SMX2, SMX3, SMX4 e SMX PRÓ.
A programação em Corbélia começa neste sábado, a partir das 14h, com os treinos livres de todas as categorias, com término previsto para as 19h. No domingo, os treinos oficiais iniciam às 10h e as baterias finais começam às 13h30. No total, serão disputadas nove baterias de 15 minutos mais duas voltas cada. A entrada é gratuita.