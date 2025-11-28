Corbélia e Paraná - A cidade de Corbélia vai ser palco neste sábado (29) e domingo de um evento inédito no Paraná e no Brasil. Trata-se do 1º SuperMotocross de Verão e 1º GP SMX Cidade das Flores.

O SuperMotocross é a mais nova modalidade do cross, que surgiu da junção do motocross com o supercross, sendo disputado em pistas mais curtas e rápidas que o motocross, mas com saltos maiores e também rápidos. Um dos objetivos é levar o público mais próximo da pista e dos saltos, gerando um espetáculo de manobras e saltos radicais. O SuperMotocross nasceu nos EUA há três anos e agora chega pela primeira vez nesta competição, que inicia em Corbélia e terá etapas em Santa Helena, nos dias 7 e 8 de fevereiro; e Pontal do Sul, no litoral do Paraná, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

A pista de Corbélia foi construída especialmente para essa prova e está localizada dentro da área do centro de eventos, com 900 metros de extensão, dois saltos rápidos, duas “mesas” de 30 metros cada, um salto triplo, uma sessão de “costelas de vaca” e um top table. A pista já foi testada pelo campeão brasileiro de Motocross categoria MX Júnior, Caio Grosbeli, de Medianeira, e foi totalmente aprovada, faltando apenas os acabamentos.