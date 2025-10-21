Fábio Fogaça volta a vencer na Copa Truck depois de um ano e meio - Foto: Divulgação
Fábio Fogaça volta a vencer na Copa Truck depois de um ano e meio - Foto: Divulgação

Londrina e Paraná - A 8ª e penúltima etapa da temporada 2025 da Copa Truck foi concluída em uma tarde quente, abafada e emocionante de domingo (19) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Em duas corridas repletas de reviravoltas e grandes duelos, a categoria dos ‘brutos’ viu os triunfos de Raphael Abbate (ASG Motorsport) e Fabio Fogaça (DMais Motorsport), ambos com Mercedes-Benz, nas provas 1 e 2, respectivamente. E são sete os candidatos ao título que vão definir o novo campeão dentro de um mês e meio em Interlagos: o atual campeão, Felipe Giaffone, assim como Abbate, Danilo Dirani, Beto Monteiro, Leandro Totti, Wellington Cirino e André Marques.

Com a inversão dos oito primeiros colocados da primeira prova, coube a Fogaça puxar a fila da Corrida 2, tendo Wellington Cirino ao seu lado na primeira fila, Danilo Dirani e Bia Figueiredo em terceiro e quarta, respectivamente, e Felipe Tozzo em quinto.

O grande destaque ficou para o incrível duelo entre Fogaça e Bia Figueiredo, enquanto Dirani vinha em terceiro e acompanhava tudo de perto pouco mais atrás. Outra batalha reuniu nada menos que dez ‘brutos’ a partir da sexta colocação, trazendo muita emoção para o fim da corrida.

No fim das contas, a vitória ficou com Fogaça, que resistiu a grande disputa com Bia Figueiredo. É o reencontro de Fabinho com o topo do pódio na Copa Truck depois de um ano e meio. A atual campeã da Elite foi a segunda colocada na pista, mas horas depois da corrida foi punida em 20s por queima de largada, caindo para a 13ª posição.

Classificação da Copa Truck após oito etapas

Pos.    Piloto Pontos

1º)      Felipe Giaffone        210

2º)      Raphael Abbate       193

3º)      Danilo Dirani           190

4º)      Beto Monteiro         177

5º)      Leandro Totti          176

6º)      Wellington Cirino  168

7º)      André Marques        166

8º)      Bia Figueiredo         131

9º)      Jaidson Zini  118

Notícias Relacionadas

10º)    Danilo Alamini        110

11º)    Fabio Fogaça            109

12º)    Felipe Tozzo 104

13º)    Victor Franzoni       96

14º)    Evandro Camargo   95

15º)    Alberto Cattucci      75

16º)    Luiz Lopes    75

17º)    Roberval Andrade  59

18º)    Débora Rodrigues   57

19º)    Pedro Paulo Fernandes     55

20º)    Paulo Salustiano     52

21º)    Thiago Rizzo            47

22º)    Adalberto Jardim    19

23º)    Régis Boessio           1

Assuntos