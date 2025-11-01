Copa HB20 terá prova especial em Cascavel

A Copa Hyundai HB20 disputa neste fim de semana sua penúltima etapa da temporada 2025, que terá um formato mais do que especial. Em Cascavel, os pilotos regulares, acompanhados de um piloto convidado, terão um desafio de duas horas no Autódromo Zilmar Beux. O formato diferenciado terá como uma das novidades o funcionamento da prova. Serão dois estágios de 40 minutos, com um intervalo de 30 minutos entre elas para troca de grid e abastecimento dos carros. Cada estágio terá dois stints de 20 minutos intercaladas por um intervalo de cinco minutos para a troca de pilotos.