A Copa Hyundai HB20 disputa neste fim de semana sua penúltima etapa da temporada 2025, que terá um formato mais do que especial. Em Cascavel, os pilotos regulares, acompanhados de um piloto convidado, terão um desafio de duas horas no Autódromo Zilmar Beux. O formato diferenciado terá como uma das novidades o funcionamento da prova. Serão dois estágios de 40 minutos, com um intervalo de 30 minutos entre elas para troca de grid e abastecimento dos carros. Cada estágio terá dois stints de 20 minutos intercaladas por um intervalo de cinco minutos para a troca de pilotos.
Coluna Bandeirada
Copa HB20 terá prova especial em Cascavel
BANDEIRADA
Cascavel de Ouro define o grid de largada nesta sexta
A 39ª edição da Cascavel de Ouro já movimenta o Autódromo Internacional Zilmar Beux em Cascavel. Os treinos que começaram ontem prosseguem nesta sexta-feira (31), com sessões de treinos livres e tomadas de tempo que definem o grid de largada das provas. A programação se estende até sábado, com disputas das cinco corridas das categorias […]
BANDEIRADA
Equipe B&B Racing terá dois carros na Cascavel de Ouro
Christian Barlera, Rafael Lupatini e Bernardo Barlera, da Equipe B&B Racing Team, que têm o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, vão participar neste sábado (1º) da 39ª edição da Cascavel de Ouro, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A Equipe B&B […]
BANDEIRADA
Após acidente espetacular, Seco confirma presença na Fórmula Truck em Guaporé
Após sofrer um acidente espetacular na etapa de Santa Cruz do Sul, disputada no dia 14 de setembro, quando a cabine de seu Scania se separou do chassi, a Fórmula Truck terá a presença de Paulo César Seco na 8ª e penúltima etapa da temporada, a ser disputada no dia 9 de novembro, em Guaporé, […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Fórmula 1 São Paulo volta a se tornar o centro das atenções para os fãs de automobilismo. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do campeonato mundial que percorre 21 países ao longo do ano, acontece tradicionalmente no Autódromo de Interlagos, e em 2025 será realizado entre os dias 7 e […]
BANDEIRADA
Brasileiro Rotax conhece campeões sábado
A 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax conta com 59 inscritos em oito categorias. A disputa segue até sábado, quando serão conhecidos os campeões no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. As categorias em disputa são Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Max, Max Master, Max Super Sênior, DD2 […]
BANDEIRADA
Bertoldi estreia no kartismo internacional
O promissor talento do kartismo nacional, João Bertoldi, de 11 anos, fez uma estreia marcante no cenário internacional ao participar da World Series Karting Final Cup, na Itália. Competindo na desafiadora categoria Mini Gr.3, o piloto representou o Brasil pela equipe CRG e não apenas se destacou entre 35 competidores de elite, mas também conquistou […]