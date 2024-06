Copa Foz do Iguaçu de Kart inicia a 2ª fase

Velocidade na Terra do Paraná prossegue em Telêmaco Borba

A Velocidade na Terra do Paraná terá prosseguimento neste sábado e domingo no Autódromo Municipal de Telêmaco Borba. Serão disputadas a 2ª etapa do Paranaense de Velocidade na Terra e a 3ª do Paranaense de Kartcross. Estão programadas provas nas categorias Kartcross Original CBA, Kartcross Força Livre, Old Fusca, Old Chev, Marcas, Turismo, Autocross e […]