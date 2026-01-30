São Paulo - Vice-campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) no ano passado e em 2023 e terceiro colocado em 2024, o paranaense Carlos “Duda” Conci inicia neste fim de semana a que considera mais importante temporada sua na Fórmula Truck. Domingo ele disputada a etapa de abertura do campeonato de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Duda aproveitará os trenos livres desta sexta-feira para realizar testes com o motor de seu Ford Cargo. Ele explica que a falta de tempo entre a prova de encerramento da temporada do ano passado e abertura do campeonato deste ano impediu a realização de treinos de pista. “Vamos aproveitar os treinos desta sexta-feira e sábado pela manhã para testar alguns conceitos no motor. O tempo foi nosso adversário. A expectativa é boa e esperamos evolução, mas muito adversários evoluíram e com motores fortes darão muito trabalho. Vamos ver o que acontece na primeira prova do ano”, acentua Carlos “Duda” Conci.